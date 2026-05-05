وزارة الخارجية السعودية الخارجية السعودية تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في المنطقة

الرياض-سانا

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الإثنين عن قلق المملكة إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة.

ودعت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس، ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية، للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، والذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم.

يشار إلى أن المنطقة دخلت مرحلة أكثر خطورة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء عملية “مشروع الحرية” لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، وسط انتشار عسكري واسع وتحذيرات إيرانية، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية، وتتفاقم تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية رغم الهدنة الهشة السارية بين واشنطن وطهران منذ الثامن من نيسان.

