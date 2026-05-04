ترامب يعلن بدء تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز غداً ويحذّر من عرقلة العملية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أن دولاً من مختلف أنحاء العالم، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، لافتاً إلى أن هذه العملية ستبدأ يوم غد الإثنين بتوقيت الشرق الأوسط.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال: “حرصاً على مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول أننا سنرشد سفنها بأمان للخروج من هذه الممرات المائية المحظورة، لكي تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة”.

وكشف ترامب أن ممثليه يُجرون مناقشات إيجابية للغاية مع إيران، وأن هذه المناقشات قد تُفضي إلى نتائج إيجابية للجميع، ولكن إذا ما تم التدخل في هذه العملية “الإنسانية”، فسيتعين التعامل مع هذا التدخل بحزم.

وأوضح ترامب أن هذه السفن التي تتبع مناطق مختلفة من العالم لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بما يجري حالياً في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه طلب من ممثليه إبلاغهم بأن الإدارة الأمريكية ستبذل قصارى جهدها لإخراج سفنهم وطواقمها من المضيق بسلام.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في وقت سابق اليوم الأحد، أن قواتها وجهت 49 سفينة تجارية للعودة أو تغيير مسارها إلى مسارات مختلفة، منذ بدء الحصار البحري المفروض على سواحلها.

وكان الجيش الأمريكي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز في نيسان الماضي، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.