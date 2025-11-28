العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية

لندن-سانا

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية الواسعة النطاق التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة في بيان نقلته وسائل إعلام فلسطينية: “إن العمليات العسكرية تشكل جزءاً من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وستكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم”.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بمنع التصعيد الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها على الفلسطينيين، حيث تشن حملات اعتقال واقتحام وتخريب لممتلكات الأهالي وعمليات تدمير واسعة لمنازلهم بقصد التهجير والاستيلاء عليها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية.