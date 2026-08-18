هيئة بحرية بريطانية: إصابات جراء هجوم بمقذوف استهدف سفينة في ‏مضيق هرمز

0 16 هيئة بحرية بريطانية: إصابات جراء هجوم بمقذوف استهدف سفينة في ‏مضيق هرمز
رويترز

‎ ‎لندن-سانا‏
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ‌تلقت بلاغاً ‏عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه ‏المغادرة، ووقوع إصابات‎ .‎
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ونقلت وكالة “رويترز” عن الهيئة قولها في بيان: إنّ الهجوم ⁠ألحق أضراراً ‏بغرفة المحركات وأسفر عن إصابات في صفوف الطاقم وهم يتلقون ‏المساعدة من خفر السواحل العُماني‎.‎
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ولم تعلن الهيئة عن أي أثر بيئي جراء ‌الواقعة، ⁠فيما تواصل السلطات ‏التحقيق‎.‎
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ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق ⁠هرمز متضررة ‏بشدة؛ إذ ما زال عدد السفن العابرة في ⁠خانة الآحاد مقارنة بأكثر من 130 ‏سفينة كانت ⁠تبحر يومياً عبر المضيق قبل الحرب في الشرق الأوسط‎.‎

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