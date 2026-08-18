لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، ووقوع إصابات .
ونقلت وكالة “رويترز” عن الهيئة قولها في بيان: إنّ الهجوم ألحق أضراراً بغرفة المحركات وأسفر عن إصابات في صفوف الطاقم وهم يتلقون المساعدة من خفر السواحل العُماني.
ولم تعلن الهيئة عن أي أثر بيئي جراء الواقعة، فيما تواصل السلطات التحقيق.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه حركة الشحن عبر مضيق هرمز متضررة بشدة؛ إذ ما زال عدد السفن العابرة في خانة الآحاد مقارنة بأكثر من 130 سفينة كانت تبحر يومياً عبر المضيق قبل الحرب في الشرق الأوسط.
هيئة بحرية بريطانية: إصابات جراء هجوم بمقذوف استهدف سفينة في مضيق هرمز
لندن-سانا