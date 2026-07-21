نجاح أول اختبار مشترك بين “قزل إلما” ا لتركية و”إم-346″ الإيطالية

لندن-سانا

أعلنت شركتا “بايكار” التركية و”ليوناردو” الإيطالية الرائدتان عالمياً في قطاعي الدفاع والطيران، نجاح أول اختبار حي مشترك بين المسيّرة “بيرقدار قزل إلما” والطائرة الإيطالية المأهولة “إم-346″، ضمن برنامج “كي-سوارم”.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشركتين قولهما في بيان على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران في بريطانيا: إنهما أنجزتا بنجاح المرحلة الأولى من الاختبارات الحية للبرنامج الهادف إلى تطوير مفاهيم وتكتيكات التشغيل المشترك بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة.

ونفّذت طائرات “إم-346″ التابعة لليوناردو و”بيرقدار قزل إلما” التابعة لبايكار خلال الاختبار عمليات الطيران التشكيلية الذاتية، وتم تقييم قدرة المنصتين على التعاون والتنسيق باستخدام خوارزميات متقدمة من الجيل الجديد.

وأثبتت الاختبارات قدرة الطائرتين على تنفيذ مهام مشتركة ضمن تشكيل جوي واحد، مع تحقيق مستويات متقدمة من التنسيق بين منصتين جويتين عاليتي الأداء.

وأكد مهندسو الشركتين وطيارو الاختبار أن الانتقال من بيئة المحاكاة إلى الاختبارات الجوية الفعلية يمثل محطة رئيسية في البرنامج.

واعتبرت بايكار وليوناردو أن نجاح المرحلة الأولى يعكس متانة الشراكة بينهما، ويبرز قدراتهما التكنولوجية والصناعية في تطوير حلول للعمليات الجوية متعددة المجالات.

ومن المقرر إجراء اختبارات إضافية خلال الأشهر المقبلة، تتضمن وظائف تشغيلية جديدة وسيناريوهات أكثر تطوراً.