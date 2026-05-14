وزير الدفاع الإيطالي: الحوار بين واشنطن وبكين قد يساهم بتخفيف التوتر في الشرق الأوسط

أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، عن أمله في أن تساهم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن كروزيتّو قوله اليوم الخميس: “هناك أمل كبير فيما يمكن أن يحدث في بكين خلال هذه الأيام، كما أن هناك اهتماماً صينياً باستقرار المنطقة، وقد تنتج عن الحوار بين هاتين القوتين العظميين نتائج إيجابية”.

وأضاف الوزير: إن “الحرب في الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على جميع الدول، بما فيها الصين والولايات المتحدة وسنرى ما إذا كان بإمكان القوتين العظميين التوصل إلى موقف مشترك، وعندها يمكننا البدء بخطوات عملية”.

وفي سياق متصل، أشار كروزيتّو إلى أن بلاده تستعد لإرسال كاسحات ألغام إلى منطقة الخليج، موضحاً أن “الكاسحات موجودة بالفعل في صقلية ويمكنها التحرك في أي وقت”.

لكنه شدد على أن نشر هذه السفن يتطلب “ظروفاً آمنة، وليس مجرد هدنة، بل سلام وموافقة جميع الأطراف”، مضيفاً: إن “هذه السفن لا يمكن إرسالها إلى ساحة حرب”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الأربعاء ضرورة التزام ‏إيران بالتفاوض بحسن نية وبمرونة، لأجل التوصل إلى حل بنّاء للحرب ‏الدائرة في الشرق الأوسط، وكذلك استئناف التعاون مع الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية، وإعادة بناء العلاقات مع دول الخليج العربي.‏