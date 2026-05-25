كوريا الجنوبية وكرواتيا تبحثان توسيع التعاون في الدفاع والطاقة

سيئول-سانا

بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية “جو هيون” مع نظيره الكرواتي “غوردان غرليتش رادمان”، سبل توسيع التعاون بين بلديهما في مجالي الدفاع والطاقة.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن “جو” دعا خلال جلسة مباحثات مع رادمان عُقدت اليوم الإثنين في سيئول، إلى تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مجالات متعددة، تشمل الصناعات الدفاعية والبطاريات.

من جانبه، أشار “رادمان” إلى أن التعاون العملي بين البلدين يشهد توسعاً متزايداً، مستشهداً بمذكرات التفاهم الثنائية الموقعة مؤخراً في مجالات الدفاع والاقتصاد، إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا.

يشار إلى أن صادرات كوريا الجنوبية تجاوزت 80 مليار دولار في نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي، بفضل الصادرات القوية لأشباه الموصلات.