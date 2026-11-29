مدريد-سانا
أقبل الناخبون الإسبان بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، التي قد تفضي إلى عودة اليمين إلى السلطة، وتنهي أكثر من ثماني سنوات من حكم رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.
وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرها موقع دوتشيه فيله الألماني أن نسبة الإقبال بلغت 45.7 بالمئة بحلول الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، ارتفاعاً من 40.5 بالمئة سجلت في التوقيت ذاته خلال الانتخابات العامة السابقة عام 2023.
ودعا سانشيز عقب إدلائه بصوته في مدريد، المواطنين إلى المشاركة بكثافة، معتبراً أن نتائج الانتخابات لن تقتصر أهميتها على إسبانيا بل ستمتد إلى أوروبا في ظل تنامي نفوذ اليمين واليمين المتطرف.
تقدم اليمين
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الشعب المنتمي إلى يمين الوسط، بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، مع ترجيحات بحاجته إلى دعم حزب فوكس، بقيادة سانتياغو أباسكال، للحصول على الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة، فيما يواجه الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة سانشيز صعوبة في حشد دعم أحزاب اليسار لضمان استمرار حكمه.
ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى 176 مقعداً من أصل 350 في البرلمان لتحقيق الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تمكن أي طرف من بلوغها، ستدخل الأحزاب في مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، قد تطول في ظل الانقسام السياسي.
أزمات تضغط انتخابياً
وتأتي الانتخابات في ظل تراجع شعبية سانشيز، على خلفية تحقيقات فساد طالت شخصيات من محيطه السياسي إلى جانب تفاقم أزمة السكن وارتفاع الاستياء الشعبي، فضلاً عن تداعيات حوادث قطارات وأزمة الهجرة التي تصدرت النقاش الانتخابي، ولا سيما مع تزايد أعداد الوافدين عبر المغرب وجزر الكناري.
في المقابل، ركز حزب فوكس اليميني المتطرف حملته على تشديد سياسات الهجرة وربطها بقضايا الأمن والسكن والضغط على الخدمات العامة، داعياً إلى تغييرات في سياسات المساواة وتعزيز مركزية الدولة، بينما دافع سانشيز عن دور المهاجرين في دعم الاقتصاد الإسباني ومواجهة تحديات شيخوخة السكان.
اختبار أوروبي أوسع
وتكتسب الانتخابات أهمية تتجاوز الداخل الإسباني إذ تمثل اختباراً جديداً لموازين القوى بين اليسار واليمين في أوروبا في ظل تنامي حضور الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة، فيما يعد سانشيز من أبرز الأصوات الأوروبية المؤيدة للقضية الفلسطينية والمعارضة لعدد من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تعلن نتائج استطلاعات الرأي عند الإغلاق، وتبدأ النتائج الرسمية الأولية بالظهور بعد ذلك.