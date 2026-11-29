مدريد-سانا ‏

أقبل الناخبون الإسبان بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء ‏بأصواتهم في الانتخابات العامة، التي قد تفضي إلى عودة اليمين إلى السلطة، ‏وتنهي أكثر من ثماني سنوات من حكم رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.‏

وأظهرت البيانات الرسمية التي نشرها موقع دوتشيه فيله الألماني أن نسبة الإقبال ‏بلغت 45.7 بالمئة بحلول الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، ارتفاعاً من 40.5 ‏بالمئة سجلت في التوقيت ذاته خلال الانتخابات العامة السابقة عام 2023.

ودعا سانشيز عقب إدلائه بصوته في مدريد، المواطنين إلى المشاركة بكثافة، معتبراً ‏أن نتائج الانتخابات لن تقتصر أهميتها على إسبانيا بل ستمتد إلى أوروبا في ظل ‏تنامي نفوذ اليمين واليمين المتطرف.‏

تقدم اليمين ‏

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الشعب المنتمي إلى يمين الوسط، بقيادة ‏ألبرتو نونييث فييخو، مع ترجيحات بحاجته إلى دعم حزب فوكس، بقيادة سانتياغو ‏أباسكال، للحصول على الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة، فيما يواجه الحزب ‏الاشتراكي العمالي بقيادة سانشيز صعوبة في حشد دعم أحزاب اليسار لضمان ‏استمرار حكمه.‏

ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى 176 مقعداً من أصل 350 في البرلمان لتحقيق ‏الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تمكن أي طرف من بلوغها، ستدخل الأحزاب في ‏مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، قد تطول في ظل الانقسام السياسي.‏

أزمات تضغط انتخابياً

وتأتي الانتخابات في ظل تراجع شعبية سانشيز، على خلفية تحقيقات فساد طالت ‏شخصيات من محيطه السياسي إلى جانب تفاقم أزمة السكن وارتفاع الاستياء ‏الشعبي، فضلاً عن تداعيات حوادث قطارات وأزمة الهجرة التي تصدرت النقاش ‏الانتخابي، ولا سيما مع تزايد أعداد الوافدين عبر المغرب وجزر الكناري.‏

في المقابل، ركز حزب فوكس اليميني المتطرف حملته على تشديد سياسات الهجرة ‏وربطها بقضايا الأمن والسكن والضغط على الخدمات العامة، داعياً إلى تغييرات في ‏سياسات المساواة وتعزيز مركزية الدولة، بينما دافع سانشيز عن دور المهاجرين في ‏دعم الاقتصاد الإسباني ومواجهة تحديات شيخوخة السكان.‏

اختبار أوروبي أوسع

وتكتسب الانتخابات أهمية تتجاوز الداخل الإسباني إذ تمثل اختباراً جديداً لموازين ‏القوى بين اليسار واليمين في أوروبا في ظل تنامي حضور الأحزاب المحافظة ‏واليمينية المتطرفة، فيما يعد سانشيز من أبرز الأصوات الأوروبية المؤيدة للقضية ‏الفلسطينية والمعارضة لعدد من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.‏

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، على ‏أن تعلن نتائج استطلاعات الرأي عند الإغلاق، وتبدأ النتائج الرسمية الأولية ‏بالظهور بعد ذلك.‏