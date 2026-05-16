مقتل فلسطيني واعتقال 4 آخرين جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حملة اعتداءات بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت حملات دهم واعتقال وتخريب للممتلكات، وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل فلسطيني، واعتقال أربعة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مخيم جنين في الضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه شاب فلسطيني كان يحاول دخول المخيم، ما أدى إلى مقتله، ليرتفع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها منذ الحادي والعشرين من كانون الثاني عام 2025 إلى 65 شخصاً.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في قريتي زواتا وتل، واعتقلت ثلاثة منهم، كما اعتقلت فلسطينياً بعد الاعتداء عليه في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية ومدينة طوباس وبلدة طمون جنوباً، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، فيما أقدم مستوطنون على تخريب عدد من ممتلكات الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أمس الجمعة، أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول عام 2023 نحو 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 1637 اعتداء خلال شهر نيسان الماضي، استهدف الفلسطينيين وأراضيهم.