لندن-سانا

تغلب توتنهام هوتسبير على مضيفه سندرلاند بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل جيمس ماديسون هدفي توتنهام في الدقيقتين 35 و70، مستفيداً من النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، عقب طرد لاعبه توماس مونييه في الدقيقة 18.

ورفع توتنهام رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباريات الأخرى التي أقيمت بالتوقيت نفسه، فاز بورنموث على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي فولهام عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

كما تغلب هال سيتي على مضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم إلى المركز التاسع، فيما بقي كريستال بالاس في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

وحقق نيوكاسل يونايتد الفوز على مضيفه برايتون بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 22 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً.