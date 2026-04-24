بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وكندا

سيئول-سانا

أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، عن بدء تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الكندية، وصفت بأنها “عالية التقنية”، وذلك في إطار التحركات الرامية لتوسيع آفاق التنسيق العسكري والأمني بين الجانبين.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية عن المسؤولين قولهم: إن التدريبات التي تستمر 11 يوماً تجري في “المركز الكوري للتدريب القتالي” (KCTC) ببلدة إنجيه الجبلية، حيث تعتمد المناورات على استخدام تقنيات رقمية ومحاكاة واقعية للعمليات القتالية الميدانية.

وفي السياق، أشارت المصادر الكورية إلى أن هذه التدريبات تشهد مشاركة وحدات من فوج المشاة الكندي، إلى جانب قوات من الفرقة السابعة للمشاة في الجيش الكوري الجنوبي، لافتة إلى أن هذا التنسيق يأتي بالتزامن مع إحياء ذكرى معارك تعود لفترة الحرب الكورية (1950-1953)، وبمشاركة قادة عسكريين مما يسمى “قيادة الأمم المتحدة” والقوات المشتركة الكورية الجنوبية-الأمريكية.

وكانت غواصة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية قد توجهت مؤخراً إلى كندا، للمشاركة في مناورات مشتركة مقررة في حزيران المقبل، في إطار تعميق التعاون العسكري التقني بين الطرفين.