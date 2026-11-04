مباحثات مصرية سعودية عراقية تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا



بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصالين هاتفيين اليوم الثلاثاء، مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، والعراقي فؤاد حسين، مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد بالمنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الوزير المصري تبادل خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره السعودي الرؤى إزاء التحركات والاتصالات التي يقوم بها كل جانب لمحاولة استعادة التهدئة وتجنيب المنطقة موجة جديدة من المواجهات العسكرية، بما يزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويقوض الأمن والسلام بها.



واتفق الوزيران على أهمية بذل الجهود خلال المرحلة الراهنة للدفع نحو مسارات التفاوض وتغليب الدبلوماسية ولغة الحوار والعمل على خفض التصعيد.



من جهته، جدد الوزير عبد العاطي رفض بلاده الكامل وإدانتها لأي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، باعتباره جزءاً من الأمن القومي العربي.



كما بحث الوزير عبد العاطي في اتصال مماثل مع نظيره العراقي التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث أكد عبد العاطي ضرورة العمل على احتواء التوترات الراهنة ومنع اتساع نطاق الصراع، محذراً من التداعيات الخطيرة لأي تصعيد عسكري جديد على أمن واستقرار المنطقة.



كما شدد على أهمية إفساح المجال أمام المسارات الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات القائمة، وتجنيب دول المنطقة تداعيات أي مواجهات عسكرية محتملة، مؤكداً حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع العراق لدعم جهود التهدئة وصون الأمن الإقليمي، والحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.



وتأتي هذه الاتصالات في ظل حراك دبلوماسي إقليمي ودولي متزايد لاحتواء التوترات في منطقة الخليج والبحر الأحمر، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وانعكاساتها على التجارة الدولية.