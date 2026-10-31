القوات اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية شرق مدينة الحزم بالجوف

عدن-سانا‏

تمكنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، من استعادة السيطرة على عدد من المواقع العسكرية ‏والمرتفعات الحاكمة شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.‏

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وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية في بيان على منصة “إكس”: “إن الفرقة الأولى طوارئ ‏استعادت السيطرة على عدد من المواقع العسكرية والمرتفعات الحاكمة شرقي مدينة الحزم ‏بالجوف عقب معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي انتهت بفرار عناصر تلك الميليشيا ‏من تلك المواقع”.‏

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وأضاف البيان أن القوات اليمنية استولت خلال المعارك على مخازن أسلحة وذخائر كانت ‏بحوزة ميليشيا الحوثي قبل فرارها من مواقعها في محيط جبال دحيض، كما أسفرت المواجهات ‏عن تدمير عدد من الآليات والمدرعات القتالية، ومقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا ‏إضافة إلى أسر آخرين.‏

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وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت بوقت سابق اليوم السبت، مقتل وإصابة 427 عنصراً من ‏ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 142 آلية وعربة ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ ‌‏1119 عملية استهداف بعدة جبهات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية “فجر ‏اليمن”.‏