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القوات اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية شرق مدينة الحزم بالجوف

79314a3e 06fc 420a b89a 5a68141ab360 القوات اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية شرق مدينة الحزم بالجوف
القوات اليمنية تستعيد مواقع استراتيجية شرق مدينة الحزم بالجوف-سبأ

عدن-سانا‏

تمكنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، من استعادة السيطرة على عدد من المواقع العسكرية ‏والمرتفعات الحاكمة شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.‏
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وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية في بيان على منصة “إكس”: “إن الفرقة الأولى طوارئ ‏استعادت السيطرة على عدد من المواقع العسكرية والمرتفعات الحاكمة شرقي مدينة الحزم ‏بالجوف عقب معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي انتهت بفرار عناصر تلك الميليشيا ‏من تلك المواقع”.‏
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وأضاف البيان أن القوات اليمنية استولت خلال المعارك على مخازن أسلحة وذخائر كانت ‏بحوزة ميليشيا الحوثي قبل فرارها من مواقعها في محيط جبال دحيض، كما أسفرت المواجهات ‏عن تدمير عدد من الآليات والمدرعات القتالية، ومقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا ‏إضافة إلى أسر آخرين.‏
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وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت بوقت سابق اليوم السبت، مقتل وإصابة 427 عنصراً من ‏ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 142 آلية وعربة ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ ‌‏1119 عملية استهداف بعدة جبهات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية “فجر ‏اليمن”.‏

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