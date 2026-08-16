دا سيلفا يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية جديدة في البرازيل

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دا سيلفا يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية جديدة في البرازيل
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

برازيليا-سانا

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأحد، حملته الانتخابية الرسمية، سعياً لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، وذلك من مدينة ساو برناردو دو كامبو الصناعية.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس دا سيلفا تأكيده في كلمة له أمام حشد من مناصريه، أهمية الحركة العمالية في البلاد، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تكييف الخطاب السياسي والرسالة الحزبية مع المتغيرات الجوهرية التي طرأت على عالم العمل، ولا سيما قطاعات العمالة غير الرسمية والوظائف الرقمية عبر التطبيقات الحديثة.

ويعد الرئيس دا سيلفا، البالغ من العمر 80 عاماً، أحد أبرز الوجوه السياسية في تاريخ أمريكا اللاتينية الحديث، حيث ارتبط اسمه بالتحولات الاشتراكية والبلدان النامية ومكافحة الفقر منذ صعوده الأول إلى سدة الحكم لولايتين متتاليتين بين عامي 2003 و2010.

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