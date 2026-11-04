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انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة في بعض المناطق ‏

سهل الغاب انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة في بعض المناطق ‏
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دمشق 2026/11/4 سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، إلى الانخفاض في أغلب المناطق، مع بقائها ‏أعلى من معدلاتها السنوية، نتيجة تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي تؤثر على ‏المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الوسطى والأجزاء ‏الشمالية الشرقية للمنطقة الشرقية، وتستمر حتى يوم غد الخميس ترافقها هطولات ‏مطرية تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكلٍ ‏عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية ‏الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة ‏بالرعد.‏
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وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر ‏من تشكل ضباب كثيف في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح ‏الباكر. ‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الجنوبية والبادية، وجنوبية غربية ‏في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا 50/سا ‏في المناطق الوسطى والساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، ويكون البحر خفيفاً إلى ‏متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: ‏

دمشق:                                                              24/12‏
 
ريف دمشق-القلمون:                                              19/7‏
 
القنيطرة:                                                           25/11‏
 
درعا:                                                              26/12‏
 
السويداء:                                                           22/14‏
 
حمص:                                                             22/12‏
 
حماة:                                                               23/14‏
 
اللاذقية:                                                           26/20‏
 
طرطوس:                                                          24/18‏
 
حلب:                                                                22/15‏
 
إدلب:                                                                21/12‏
 
دير الزور:                                                          24/13‏
 
الرقة:                                                                  22/12‏
 
الحسكة:                                                                23/14‏
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