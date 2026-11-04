انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة في بعض المناطق ‏

دمشق 2026/11/4 سانا
تميل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، إلى الانخفاض في أغلب المناطق، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية، نتيجة تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الوسطى والأجزاء الشمالية الشرقية للمنطقة الشرقية، وتستمر حتى يوم غد الخميس ترافقها هطولات مطرية تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد.
وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل ضباب كثيف في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الجنوبية والبادية، وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا 50/سا في المناطق الوسطى والساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق: 24/12
|ريف دمشق-القلمون: 19/7
|القنيطرة: 25/11
|درعا: 26/12
|السويداء: 22/14
|حمص: 22/12
|حماة: 23/14
|اللاذقية: 26/20
|طرطوس: 24/18
|حلب: 22/15
|إدلب: 21/12
|دير الزور: 24/13
|الرقة: 22/12
|الحسكة: 23/14