انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة في بعض المناطق ‏

دمشق 2026/11/4 سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، إلى الانخفاض في أغلب المناطق، مع بقائها ‏أعلى من معدلاتها السنوية، نتيجة تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي تؤثر على ‏المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الوسطى والأجزاء ‏الشمالية الشرقية للمنطقة الشرقية، وتستمر حتى يوم غد الخميس ترافقها هطولات ‏مطرية تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكلٍ ‏عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية ‏الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرقية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة ‏بالرعد.‏

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وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر ‏من تشكل ضباب كثيف في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح ‏الباكر. ‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الجنوبية والبادية، وجنوبية غربية ‏في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا 50/سا ‏في المناطق الوسطى والساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، ويكون البحر خفيفاً إلى ‏متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: ‏