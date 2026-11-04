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Reading: انطلاق قافلة عودة تضم 372 عائلة من مراكز الإيواء في محافظة الحسكة باتجاه ريف رأس العين
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انطلاق قافلة عودة تضم 372 عائلة من مراكز الإيواء في محافظة الحسكة باتجاه ريف رأس العين

قائمة الصور 1/5
شهادة أحد أهالي قرية الصفا بريف الحسكة بعد اقتحام تنظيم قسد للقرية
فرز أصوات الناخبين في مركز دير الزور الانتخابي
استمرار خروج المدنيين من مدينة عين العرب عبر الممر الإنساني في قرية نور علي بريف حلب
وفد من وزارة العدل يتفقد الدوائر القضائية في مدينة رأس العين شمال الحسكة
صور توثق عمليات التخريب التي لحقت بالممتلكات في اللاذقية جراء اعتداءات فلول النظام البائد
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