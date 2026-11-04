انطلاق قافلة عودة تضم 372 عائلة من مراكز الإيواء في محافظة الحسكة باتجاه ريف رأس العين تاريخ النشر: 2026/11/04 9:51 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/04 9:51 صباحًا قائمة الصور 1/5 شهادة أحد أهالي قرية الصفا بريف الحسكة بعد اقتحام تنظيم قسد للقرية فرز أصوات الناخبين في مركز دير الزور الانتخابي استمرار خروج المدنيين من مدينة عين العرب عبر الممر الإنساني في قرية نور علي بريف حلب وفد من وزارة العدل يتفقد الدوائر القضائية في مدينة رأس العين شمال الحسكة صور توثق عمليات التخريب التي لحقت بالممتلكات في اللاذقية جراء اعتداءات فلول النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةريف رأس العينمراكز الإيواء مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية مباحثات سورية لبنانية في دمشق لتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الذهب المغشوش في سوريا.. أساليب الاحتيال وسبل كشفها والعقوبات الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول قافلة العودة السابعة لعائلات رأس العين المهجّرة تنطلق الأربعاء القادم آخر الأخبار منوعات غوغل تطلق تطبيقاً يحوّل بيانات المستخدمين إلى قصص مصورة بالذكاء الاصطناعي اقتصاد سوريا دعوة لتقديم عروض أسعار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – مشفى اللاذقية الجامعي فيديو في ختام مهرجان إدلب للزيتون.. 7 شركات تتنافس على أفضل مذاق لزيت الزيتون