مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تضمن أمن الممرات ‏البحرية

الرياض-سانا

جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، رفض المملكة لجميع الانتهاكات التي تهدد ‏أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ ‏المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان أمن الممرات البحرية واستمرار حركة التجارة ‏الدولية، وفقاً للقانون الدولي.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف ‏الدوسري، قوله في بيان عقب الجلسة: إن المملكة تواصل، رغم التحديات الإقليمية، ‏تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بموثوقية، مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد ‏في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد.‏

وأشار إلى أن امتلاك المملكة منظومة متكاملة تتمتع بإمكانات فنية وتشغيلية عالية، ‏وقدرة على التعامل مع المتغيرات، ما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي وتعزيز مرونة ‏شبكات التوريد.‏

وتؤكد السعودية باستمرار أهمية دعم الجهود المبذولة ‏لضمان أمن وحرية الملاحة في ‏الممرات المائية الحيوية، بما يعزز الأمن والاستقرار ‏الإقليمي.‏