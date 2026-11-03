مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات تضمن أمن الممرات ‏البحرية

الرياض-سانا
جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، رفض المملكة لجميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان أمن الممرات البحرية واستمرار حركة التجارة الدولية، وفقاً للقانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن وزير الإعلام السعودي، سلمان بن يوسف الدوسري، قوله في بيان عقب الجلسة: إن المملكة تواصل، رغم التحديات الإقليمية، تأمين إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بموثوقية، مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن امتلاك المملكة منظومة متكاملة تتمتع بإمكانات فنية وتشغيلية عالية، وقدرة على التعامل مع المتغيرات، ما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي وتعزيز مرونة شبكات التوريد.
وتؤكد السعودية باستمرار أهمية دعم الجهود المبذولة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.