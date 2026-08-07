مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في تايلاند

بانكوك-سانا

قتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة معلمين وثلاثة طلاب، وأصيب آخرون جراء حادث إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في مقاطعة نونثابوري شمال غرب العاصمة التايلاندية بانكوك.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس اليوم الجمعة عن الشرطة التايلاندية قولها: إن طالباً أطلق النار داخل مدرسة ديبسيرين نونثابوري، مشيرةً إلى أن مطلق النار نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، فيما بلغ عدد المصابين 15 شخصاً، اثنان منهم بحالة حرجة.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الحادث، موضحةً أن السلاح المستخدم يُعتقد أنه يعود لأحد أفراد عائلة الطالب.

وأوضح نائب وزير الداخلية بولابي سوونتشوي أن مطلق النار قتل جديه في المنزل قبل أن يتوجه إلى المدرسة، وأشار إلى أن مطلق النار توفي في المستشفى.

وتضاربت الأنباء حول طريقة مقتل المشتبه به، إذ أشارت بعض التقارير إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلاً، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر.

وتُعد تايلاند واحدة من الدول التي تسجل أعلى معدلات حيازة الأسلحة النارية، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 ملايين قطعة سلاح متداولة، أي ما يعادل قطعة سلاح واحدة لكل سبعة مواطنين.