الناتو يطلق منصة لتسريع شراء واستئجار أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة

بروكسل-سانا

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الخميس، إطلاق منصة جديدة تتيح للدول الأعضاء ‏تسريع شراء واستئجار معدات وأنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيّرة، في ظل تزايد المخاوف ‏الأمنية الناجمة عن توغلات المسيّرات في المجال الجوي لعدد من دول الحلف.‏

‏ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس قسم الابتكار وتبني التكنولوجيا في الناتو كلاوديو ‏باليستيني قوله في تصريح: “إن المنصة توفر آلية مبسطة لاقتناء المعدات، تشبه منصات ‏التجارة الإلكترونية، بما يتيح للدول الوصول إلى تقنيات دفاعية جرى اختبارها وتقييم أدائها”.‏

وأوضح باليستيني أن الحلف اختار مجموعة من المعدات بعد مناقصة عامة وعملية تقييم ‏استمرت عدة أشهر، وتشمل منتجات لشركات بريطانية وفرنسية وألمانية وأمريكية، مع إمكانية ‏شرائها أو استئجارها لفترات طويلة، مشيراً إلى أن تكلفة بعض هذه المعدات تصل إلى 28 ‏مليون دولار، وتشمل أنظمة للتشويش الإلكتروني وطائرات مسيّرة اعتراضية، بهدف حماية ‏الحدود والمنشآت والمواقع الاستراتيجية.‏

ويأتي إطلاق المنصة بعدما واجهت دول أعضاء في الناتو، بينها بولندا ورومانيا ودول ‏البلطيق، حوادث توغل متكررة لطائرات مسيّرة، في سياق التداعيات الأمنية للحرب الروسية ‏الأوكرانية.‏

كما يسعى الحلف إلى تقليل الاعتماد على الطائرات المقاتلة والصواريخ مرتفعة التكلفة في ‏إسقاط المسيّرات، من خلال توفير حلول دفاعية أكثر تنوعاً تتناسب مع طبيعة هذه التهديدات.‏