الناتو يطلق منصة لتسريع شراء واستئجار أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة

بروكسل-سانا
أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الخميس، إطلاق منصة جديدة تتيح للدول الأعضاء تسريع شراء واستئجار معدات وأنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيّرة، في ظل تزايد المخاوف الأمنية الناجمة عن توغلات المسيّرات في المجال الجوي لعدد من دول الحلف.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس قسم الابتكار وتبني التكنولوجيا في الناتو كلاوديو باليستيني قوله في تصريح: “إن المنصة توفر آلية مبسطة لاقتناء المعدات، تشبه منصات التجارة الإلكترونية، بما يتيح للدول الوصول إلى تقنيات دفاعية جرى اختبارها وتقييم أدائها”.
وأوضح باليستيني أن الحلف اختار مجموعة من المعدات بعد مناقصة عامة وعملية تقييم استمرت عدة أشهر، وتشمل منتجات لشركات بريطانية وفرنسية وألمانية وأمريكية، مع إمكانية شرائها أو استئجارها لفترات طويلة، مشيراً إلى أن تكلفة بعض هذه المعدات تصل إلى 28 مليون دولار، وتشمل أنظمة للتشويش الإلكتروني وطائرات مسيّرة اعتراضية، بهدف حماية الحدود والمنشآت والمواقع الاستراتيجية.
ويأتي إطلاق المنصة بعدما واجهت دول أعضاء في الناتو، بينها بولندا ورومانيا ودول البلطيق، حوادث توغل متكررة لطائرات مسيّرة، في سياق التداعيات الأمنية للحرب الروسية الأوكرانية.
كما يسعى الحلف إلى تقليل الاعتماد على الطائرات المقاتلة والصواريخ مرتفعة التكلفة في إسقاط المسيّرات، من خلال توفير حلول دفاعية أكثر تنوعاً تتناسب مع طبيعة هذه التهديدات.