القوات الكويتية تتصدى لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة عن التصدي لموجات من الاعتداءات الصاروخية والمسيرات الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن الدفاعات الجوية الكويتية اعترضت ودمرت “12” طائرة إيرانية مسيرة في شمال ووسط البلاد و”14″ صاروخاً في جنوبها، فيما سقط صاروخان خارج منطقة التهديد، وقد خلّفت هذه الاعتداءات أضراراً مادية نتيجة سقوط الشظايا.

وأكدت الوزارة استعداد القوات الكويتية وجاهزيتها العالية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

يشار إلى أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.