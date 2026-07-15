قائد القيادة المركزية الأمريكية: إيران تعمدت مهاجمة سفن تجارية ما أوقع ضحايا مدنيين

واشنطن-سانا



أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” الأدميرال براد كوبر اليوم الأربعاء أن إيران تعمدت مهاجمة سفن تجارية خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين من أفراد الأطقم.



وأوضح كوبر في بيان نشر على منصة “إكس” أن الاستهداف شمل سبع سفن تجارية خلال الأيام السبعة الماضية، ما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان أكثر من عشرة مدنيين، مشيراً إلى أن القوات الإيرانية أطلقت كذلك عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الجوار في منطقة الخليج.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل، لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقاً، وأن هذه العمليات ستستمر حتى يقرر شخصياً وقفها.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق استهدافها لمواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من إيران، رداً على الاعتداءات الإيرانية على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.