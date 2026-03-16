مقتل شخص جراء سقوط صاروخ على أبو ظبي

أبو ظبي-سانا

أعلنت السلطات في إمارة أبو ظبي الإماراتية اليوم الإثنين، مقتل شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لأبو ظبي على منصة إكس: “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية، ونهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة”.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.