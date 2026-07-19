‏روبيو يطالب السلطات الكوبية بالإفراج عن السجناء السياسيّين

واشنطن-سانا‏

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السلطات الكوبية بالإفراج عن السجناء السياسيين ‏المحتجزين لديها، وذلك بالتزامن مع وصول أحد المعارضين الكوبيين إلى الولايات المتحدة.‏

وقال روبيو في منشور على منصة “إكس” مساء يوم أمس : “إن الفنان والمعارض الكوبي لويس ‏مانويل أوتيرو ألكانتارا، وصل إلى مدينة ميامي الأمريكية بعد قضائه خمس سنوات في السجن ‏بكوبا”.‏

وطالب روبيو بالإفراج الفوري عما يزيد على 700 سجين سياسي محتجزين في كوبا، داعياً ‏المجتمع الدولي إلى عدم غض الطرف عما سماها “انتهاكات حقوق الإنسان” والوقوف إلى جانب ‏واشنطن في مطالبها، مجدداً التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بدعم ما سماه “سعي الشعب الكوبي ‏نحو التحرر”.‏

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً غير مسبوق في الآونة ‏الأخيرة إبان تهديد الرئيس الأمريكي لكوبا بأنها قد تكون “الهدف التالي” بعد فنزويلا وإيران، ورد ‏الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على هذه التهديدات بأنها “خطيرة وغير مسبوقة”، محذراً من أن ‏بلاده ستواجه أي تصعيد بـ”المقاومة” دون أي خيار للاستسلام.‏

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا حالة من العداء السياسي المستمر منذ أن ‏أطاحت الأخيرة بنظام فولغينسيو باتيستا المدعوم من الولايات المتحدة، وأقامت دولة ‏حليفة للاتحاد السوفييتي السابق عام 1959، تخللها فرض عقوبات من الجانب الأمريكي منذ ‏مطلع ستينيات القرن الماضي على إثر ما عرف باسم أزمة الصواريخ الكوبية، ليتم تشديدها ‏لاحقاً تحت ضغط التحول إلى نظام ديمقراطي.‏

كما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1982، لدعمها ‏حركات شيوعية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.‏

ورغم تحسن العلاقات في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي زار كوبا عام 2016 في ‏سابقة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ عام 1928، وحدوث انفراج محدود أثناء رئاسة جو بايدن، ‏فقد تجدد العداء السياسي وتصاعدت الضغوط الاقتصادية في فترتي رئاسة دونالد ترامب.‏