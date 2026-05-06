الاحتلال الإسرائيلي يصعد حملات المداهمة والاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس

القدس المحتلة-سانا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال الفلسطينيين، والاعتداء على الممتلكات الخاصة في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، كما اعتقلت امرأة وشاباً من مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في نابلس ورام الله والبيرة في الضفة الغربية، واعتقلت 12 فلسطينياً بينهم أم وابنتها.

اعتداءات على الممتلكات

هدمت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً من طابقين في بلدة السواحرة جنوب شرق القدس، ومنزلاً آخر في بلدة شقبا غرب رام الله في الضفة.

وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون اليوم منزلاً من غرفتين في المنطقة الغربية من بلدة كفر الديك غرب سلفيت في الضفة الغربية.

التضييق على الفلسطينيين

نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، الشارع الرئيسي الواصل بين منطقتي البوابة والبلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين، ونشرت فرق المشاة بشكل مكثف في شوارع البلدة، وداهمت عدداً من المنازل و اقتحمت بيت لحم، وتمركزت في عدة مناطق منها شارع الجبل، والدوار الروسي، ومفرق الراضي، وشارع القدس – الخليل.

ويهدف الاحتلال ومستوطنوه من هذه الحملات، إلى جانب عمليات هدم واسعة للمنازل في الضفة الغربية، إلى تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم.