الخزانة الأمريكية تنهي الإعفاء المؤقت للنفط الروسي من العقوبات

واشنطن-سانا

أنهت الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، سريان الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على النفط الروسي المنقول بحراً، والذي كان يتيح لعدد من الدول، وفي مقدمتها الهند، الاستمرار في شرائه.

ونقلت رويترز عن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تأكيده في وقت سابق عدم تجديد الترخيص العام الذي كان يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على متن ناقلات الشحن، وذلك بعد تمديده الشهر الماضي لتخفيف نقص الإمدادات، ومواجهة قفزات الأسعار الناجمة عن إغلاق إيران لمضيق هرمز.

من جهتها، خلت المنصات الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية من أي إشعار يفيد بتجديد الإعفاء، في حين رفض المتحدث باسم الوزارة تقديم أي تفاصيل إضافية حول القرار.

وجاء التمديد السابق في إطار إجراءات من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية، التي ارتفعت خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، منها السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وإعفاء مؤقت من لائحة شحن معروفة باسم قانون جونز.

يشار إلى أن أسعار النفط بلغت أكثر من 100 دولار للبرميل، أو أعلى منذ بدء الحرب في الـ28 من شباط الماضي، وحالياً بلغ سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 4.50 دولارات، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022.