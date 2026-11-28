دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، توجهات السياسة المالية وأولويات الإنفاق للمرحلة المقبلة، إلى جانب جهود الوزارة في تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات المالية للمواطنين.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الوزير برنية أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليوم السبت، أهمية دور أعضاء مجلس الشعب في نقل احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتعزيز التواصل بينهم وبين الحكومة.
أولويات موازنة 2027 التنموية
وأشار الوزير برنية إلى أهمية الحوار وتبادل المعلومات لتوضيح السياسات المالية وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن توجهات إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 تولي اهتماماً بالإنفاق الاستثماري وإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الأسر في المخيمات.
ونوه وزير المالية بأهمية توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع التي تدعم النشاط الاقتصادي وتتيح فرص العمل، موضحاً أن الوزارة تعمل على إظهار مخصصات الدعم بوضوح في الموازنة المقبلة، بما يتيح الاطلاع على الموارد المخصصة له.
وأكد الوزير برنية مواصلة نشر موازنة المواطن وتقارير الأداء المالي لتسهيل فهم الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق ونتائج التنفيذ.
مكتب لكفاءة الإنفاق المالي
كما استعرض الوزير برنية توجه الوزارة لإنشاء مكتب لتعزيز كفاءة الإنفاق، وأجاب عن استفسارات أعضاء اللجنة بشأن الموضوعات المطروحة، مؤكداً دور الشفافية في بناء الثقة ودعم بيئة الاستثمار.
بدوره أعرب رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب أمين البشير عن تقديره لجهود وزارة المالية في إدارة متطلبات المرحلة والتعامل مع التحديات التي تواجه المالية العامة.
وتناول اللقاء أيضاً أهمية التوعية المالية والتواصل مع الجمهور، وضرورة توفير البيانات الدقيقة للحد من تداول المعلومات غير الصحيحة بشأن الأرقام والسياسات المالية.
وكانت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ناقشت في 15 تشرين الأول الماضي خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة أمين البشير، وبحضور مديرة الموازنة العامة في وزارة المالية رانيا تغلبي وأعضاء اللجنة، واقع الموازنات العامة للأعوام 2025 و2026 و2027.