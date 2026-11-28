دمشق-سانا‏

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع لجنة الموازنة والحسابات ‏في مجلس الشعب، توجهات السياسة المالية وأولويات الإنفاق ‏للمرحلة المقبلة، إلى جانب جهود الوزارة في تعزيز الشفافية ‏وإتاحة المعلومات المالية للمواطنين.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، أن الوزير برنية أكد ‏خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليوم السبت، أهمية ‏دور أعضاء مجلس الشعب في نقل احتياجات المواطنين ‏وتطلعاتهم، وتعزيز التواصل بينهم وبين الحكومة.‏

أولويات موازنة 2027 التنموية

وأشار الوزير برنية إلى أهمية الحوار وتبادل المعلومات لتوضيح ‏السياسات المالية وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن ‏توجهات إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027 تولي ‏اهتماماً بالإنفاق الاستثماري وإعادة الإعمار ومشاريع البنية ‏التحتية، وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة، ودعم الجهود ‏الرامية إلى إنهاء معاناة الأسر في المخيمات. ‏

ونوه وزير المالية بأهمية توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ‏التي تدعم النشاط الاقتصادي وتتيح فرص العمل، موضحاً أن ‏الوزارة تعمل على إظهار مخصصات الدعم بوضوح في ‏الموازنة المقبلة، بما يتيح الاطلاع على الموارد المخصصة له.‏

وأكد الوزير برنية مواصلة نشر موازنة المواطن وتقارير الأداء ‏المالي لتسهيل فهم الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق ونتائج التنفيذ.‏

مكتب لكفاءة الإنفاق المالي

كما استعرض الوزير برنية توجه الوزارة لإنشاء مكتب لتعزيز ‏كفاءة الإنفاق، وأجاب عن استفسارات أعضاء اللجنة بشأن ‏الموضوعات المطروحة، مؤكداً دور الشفافية في بناء الثقة ودعم ‏بيئة الاستثمار.‏

بدوره أعرب رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب أمين البشير ‏عن تقديره لجهود وزارة المالية في إدارة متطلبات المرحلة ‏والتعامل مع التحديات التي تواجه المالية العامة.‏

وتناول اللقاء أيضاً أهمية التوعية المالية والتواصل مع ‏الجمهور، وضرورة توفير البيانات الدقيقة للحد من تداول ‏المعلومات غير الصحيحة بشأن الأرقام والسياسات المالية. ‏

وكانت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ناقشت في ‌‏15 تشرين الأول الماضي خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس ‏اللجنة أمين البشير، ‏وبحضور مديرة الموازنة العامة في وزارة ‏المالية رانيا تغلبي وأعضاء اللجنة، واقع الموازنات العامة ‏للأعوام 2025 و2026 و2027.‏