حمص-سانا
سلّطت محاضرة توعوية بعنوان “المياه والغطاء النباتي”، نظّمتها مديرية ثقافة حمص اليوم السبت، في المركز الثقافي العربي بمدينة القصير، بالتعاون مع لجنة حماية نهر العاصي، الضوء على أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وأهمية صون الموارد المائية والحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز الوعي المجتمعي بحماية البيئة.
وركزت محاور المحاضرة على التعريف بمخاطر التلوث والصيد الجائر، إلى جانب التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة لدى أفراد المجتمع المحلي.
التوعية بمخاطر التلوث والصيد الجائر
أوضح مدير المركز الثقافي العربي في القصير، عبد المجيد قرنداش لـ سانا، أن المحاضرة تناولت أبرز المخاطر البيئية التي تهدد نهر العاصي والمياه الجوفية، ومصادر تلوثهما، إضافة إلى ظاهرة الصيد الجائر.
وأشار قرنداش إلى أهمية تكثيف اللقاءات التوعوية والاستعانة بالمختصين لطرح المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة، ولا سيما أن المنطقة تعتمد على مياه النهر والمياه الجوفية في الزراعة وتربية الحيوانات.
من جهته، أكد المحاضر في كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص، محمد صلاح الزهوري، أهمية ترشيد استهلاك المياه والحد من تلوث نهر العاصي، مشيراً إلى أن مخلفات المعامل في المدينة الصناعية بحسياء ومياه الصرف الصحي التي تصب في النهر تُعد من أبرز مصادر التلوث.
وأضاف الزهوري أن النقاش مع الحضور تناول واقع المياه الواردة من لبنان، وضرورة التنسيق مع الجانب اللبناني لزيادة حصة المناطق الحدودية منها، بما يضمن تلبية احتياجاتها المائية.
صون الغطاء النباتي والتوازن الطبيعي
بدوره، لفت المحاضر والمدرب في المركز، حسان الكنج، إلى أهمية الحفاظ على الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن التعاليم الإسلامية حثّت على حماية المزروعات ونهت عن الصيد الجائر، لما لذلك من دور في صون البيئة والحفاظ على التوازن الطبيعي وضمان بيئة سليمة للمجتمع.
من جهته، شدد رئيس لجنة حماية نهر العاصي عبد الملك قرقوز على أهمية الحفاظ على النهر باعتباره شرياناً حيوياً يغذي المنطقة، لافتاً إلى أن منطقة القصير اشتهرت بغطائها الزراعي الأخضر، ما يتطلب تكاتف الجهود لحماية النهر وصون الموارد الطبيعية المرتبطة به.
وكانت محافظة حمص قد أحيت في الأول من تشرين الثاني الجاري يوم البيئة الوطني، عبر تنظيم حملات نظافة وتشجير وأنشطة توعوية ومجتمعية، بمشاركة جهات حكومية وأهلية وفرق تطوعية، بهدف تحسين الواقع البيئي وزيادة المساحات الخضراء وتعزيز ثقافة الحفاظ على النظافة والغطاء النباتي.