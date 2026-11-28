حمص-سانا‏

سلّطت محاضرة توعوية بعنوان “المياه والغطاء النباتي”، نظّمتها مديرية ثقافة ‌‏حمص اليوم السبت، في المركز الثقافي العربي بمدينة القصير، بالتعاون مع لجنة ‌‏حماية نهر العاصي، الضوء على أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، ‌‏وأهمية صون الموارد المائية والحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز الوعي المجتمعي ‌‏بحماية البيئة.‏

وركزت محاور المحاضرة على التعريف بمخاطر التلوث والصيد الجائر، إلى ‏جانب التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ‏لدى أفراد المجتمع المحلي.‏

التوعية بمخاطر التلوث والصيد الجائر

أوضح مدير المركز الثقافي العربي في القصير، عبد المجيد قرنداش ‏لـ سانا، أن ‏المحاضرة تناولت أبرز المخاطر البيئية التي تهدد نهر العاصي ‏والمياه الجوفية، ‏ومصادر تلوثهما، إضافة إلى ظاهرة الصيد الجائر.‏

وأشار قرنداش إلى أهمية تكثيف اللقاءات التوعوية والاستعانة بالمختصين لطرح ‏المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة، ولا سيما أن المنطقة تعتمد على مياه النهر ‏والمياه الجوفية في الزراعة وتربية الحيوانات.‏

من جهته، أكد المحاضر في كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص، محمد صلاح ‏الزهوري، أهمية ترشيد استهلاك المياه والحد من تلوث نهر العاصي، مشيراً إلى ‏أن مخلفات المعامل في المدينة الصناعية بحسياء ومياه الصرف الصحي التي ‏تصب في النهر تُعد من أبرز مصادر التلوث.‏

وأضاف الزهوري أن النقاش مع الحضور تناول واقع المياه الواردة من لبنان، ‏وضرورة التنسيق مع الجانب اللبناني لزيادة حصة المناطق الحدودية منها، بما ‏يضمن تلبية احتياجاتها المائية.‏

صون الغطاء النباتي والتوازن الطبيعي‏

بدوره، لفت المحاضر والمدرب في المركز، حسان الكنج، إلى أهمية الحفاظ على ‏الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن التعاليم الإسلامية حثّت على حماية ‏المزروعات ونهت عن الصيد الجائر، لما لذلك من دور في صون البيئة والحفاظ ‏على التوازن الطبيعي وضمان بيئة سليمة للمجتمع.‏

من جهته، شدد رئيس لجنة حماية نهر العاصي عبد الملك قرقوز على أهمية ‏الحفاظ على النهر باعتباره شرياناً حيوياً يغذي المنطقة، لافتاً إلى أن منطقة ‏القصير اشتهرت بغطائها الزراعي الأخضر، ما يتطلب تكاتف الجهود لحماية النهر ‏وصون الموارد الطبيعية المرتبطة به.‏

وكانت محافظة حمص قد أحيت في الأول من تشرين الثاني الجاري يوم البيئة ‌‏الوطني، عبر تنظيم حملات نظافة وتشجير وأنشطة توعوية ومجتمعية، بمشاركة ‌‏جهات حكومية وأهلية وفرق تطوعية، بهدف تحسين الواقع البيئي وزيادة ‌‏المساحات الخضراء وتعزيز ثقافة الحفاظ على النظافة والغطاء النباتي.