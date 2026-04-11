ماكرون وابن سلمان يبحثان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

باريس-سانا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ماكرون في منشور على منصة “إكس”: “جددتُ دعمي لوقف إطلاق النار، الذي يجب احترامه بالكامل وتوسيعه دون تأخير ليشمل لبنان، كما ناقشنا ضرورة استعادة حرية الملاحة الآمنة في مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “اتفقنا على الاتصال الوثيق بيننا للمساهمة في خفض التصعيد، وحرية الملاحة، وإبرام اتفاق يضمن سلاماً وأمناً دائمين في المنطقة”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، فيما انطلقت في وقت سابق اليوم السبت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مفاوضات بين الطرفين بشأن وقف الحرب.