بكين تؤكد استعدادها للتعاون مع رابطة آسيان لتعزيز الاستقرار في بحر الصين الجنوبي

مانيلا-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للتعاون مع رابطة آسيان لتعزيز الاستقرار في بحر الصين الجنوبي، محذراً من إثارة الحوادث في البحر “لخدمة مصالح القوى الخارجية”.

ونقلت وكالة شينخوا عن الوزير الصيني قوله خلال لقائه في العاصمة الفلبينية مانيلا مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ كاو كيم هورن: “إن بحر الصين الجنوبي موطن مشترك لدول المنطقة، وينبغي ألا تصبح قضاياه حجر عثرة أمام العلاقات بين الصين والآسيان”.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع رابطة آسيان لإزالة العوامل المزعزعة للاستقرار، وتسريع المشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي، وتعزيز السلام والتعاون والصداقة بالمنطقة بشكل مشترك، وإبقاء زمام المبادرة بشأن قضاياه في أيدي دول المنطقة.

وأشار وانغ إلى أن الصين تمسك بالمساواة بين جميع البلدان واتبعت سياسة حسن الجوار والصداقة مع الدول المجاورة، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتعميق الثقة المتبادلة وتعزيز التفاهم المتبادل وحماية المصالح المشتركة للصين ورابطة آسيان.

وأشار الوزير الصيني إلى أن بعض القوى داخل صفوف الجيش وإنفاذ القانون البحري في الفلبين تعمدت إثارة حوادث في بحر الصين الجنوبي لخدمة مصالح القوى الخارجية، ما يقوّض عملية تحسين العلاقات الصينية-الفلبينية وكذلك تحقيق السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

يذكر أنه في وقت سابق اليوم، استدعت الصين سفير الفلبين لديها عقب حادث وقع قرب جزيرة صغيرة يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الجنوب، وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن الجيش الفلبيني وقوات خفر السواحل الفلبينية يتعمدون إثارة الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي.