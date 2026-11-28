طوكيو-سانا
بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى اليابان عبدالوهاب المحمد آغا مع نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني أوزورا كوكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التعاون بين البلدين.
وذكرت السفارة السورية في طوكيو عبر حسابها على منصة ”إكس” اليوم السبت أنه جرى خلال اللقاء أيضاً بحث تعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وكان القائم بأعمال السفارة السورية في طوكيو بحث في الثالث من الشهر الجاري مع عضو البرلمان الياباني هيروتاكا إيشيكاوا، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بينهما.