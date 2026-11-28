طوكيو-سانا‏

بحث القائم بأعمال السفارة السورية لدى اليابان عبدالوهاب ‏المحمد آغا مع نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني ‏أوزورا كوكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير ‏التعاون بين البلدين.‏

وذكرت السفارة السورية في طوكيو عبر حسابها على منصة ‌‏”إكس” اليوم السبت أنه جرى خلال اللقاء أيضاً بحث تعزيز ‏التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ‏يخدم المصالح المشتركة للبلدين.‏

وكان القائم بأعمال السفارة السورية في طوكيو بحث في ‏الثالث من الشهر الجاري مع عضو ‏البرلمان الياباني ‏هيروتاكا إيشيكاوا، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، ‏واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بينهما.‏