انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ‏

نيويورك-سانا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” انتهاء ولايتها في الصحراء الغربية اعتباراً من اليوم الأحد، الأول من تشرين الثاني، وذلك عقب انتهاء تمديد ولايتها من دون التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفق موقع أنباء الأمم المتحدة، عن تقديره للدور المحوري الذي اضطلعت به البعثة منذ إنشائها عام 1991، ولا سيما في مراقبة وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي: إن الأول من تشرين الثاني 2026 يمثل بداية مرحلة تصفية البعثة، التي سيشرف عليها فريق مصغر يقدم تقاريره إلى إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات، ويتولى تنظيم نقل الأصول التابعة للدول المساهمة بقوات إلى بلدانها، والتصرف في المعدات المملوكة للأمم المتحدة وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي سياق متصل، أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء الوضع الأمني في المنطقة، والمخاطر المرتبطة باحتمال تصاعد الأعمال العدائية، داعياً جميع المعنيين إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي.
وجاء انتهاء ولاية البعثة بعد تعثر مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، في اعتماد مشروعي قرارين أمريكي وروسي بشأن تمديد تفويضها، إذ استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد المشروع الأمريكي، فيما لم يحصل المشروع الروسي على العدد الكافي من أصوات الدول الأعضاء.