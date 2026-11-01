انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ‏

نيويورك-سانا ‏

أعلنت بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” انتهاء ولايتها في ‏الصحراء الغربية اعتباراً من اليوم الأحد، الأول من ‏تشرين الثاني، وذلك عقب انتهاء تمديد ولايتها من دون ‏التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي.‏

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ‏وفق موقع أنباء الأمم المتحدة، عن تقديره للدور ‏المحوري الذي اضطلعت به البعثة منذ إنشائها عام ‌‏1991، ولا سيما في مراقبة وقف إطلاق النار، وتهيئة ‏الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.‏

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في ‏بيان صحفي: إن الأول من تشرين الثاني 2026 يمثل ‏بداية مرحلة تصفية البعثة، التي سيشرف عليها فريق ‏مصغر يقدم تقاريره إلى إدارة الأمم المتحدة لدعم ‏العمليات، ويتولى تنظيم نقل الأصول التابعة للدول ‏المساهمة بقوات إلى بلدانها، والتصرف في المعدات ‏المملوكة للأمم المتحدة وفق الإجراءات المعتمدة.‏

وفي سياق متصل، أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء ‏الوضع الأمني في المنطقة، والمخاطر المرتبطة ‏باحتمال تصاعد الأعمال العدائية، داعياً جميع المعنيين ‏إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي ‏خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار ‏الإقليمي.‏

وجاء انتهاء ولاية البعثة بعد تعثر مجلس الأمن، يوم ‏الجمعة الماضي، في اعتماد مشروعي قرارين أمريكي ‏وروسي بشأن تمديد تفويضها، إذ استخدمت روسيا حق ‏النقض “الفيتو” ضد المشروع الأمريكي، فيما لم ‏يحصل المشروع الروسي على العدد الكافي من ‏أصوات الدول الأعضاء.‏