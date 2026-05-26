الصين تطرد قارباً يابانياً بعد دخوله مياهاً تابعة لجزر متنازع عليها بين الجانبين

بكين-سانا

أعلنت قوات خفر السواحل الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتحذير وطرد قارب الصيد الياباني “شيشي” الذي” اقتحم المياه التابعة لجزر دياويوي الصينية”.

ونقلت وكالة ” شينخوا” عن المتحدث باسم القوات ” جيانغ ليويه” قوله: “إن جزر دياويوي والجزر التابعة لها هي أراض صينية أصيلة”، مشيراً إلى أن “العمليات التي قامت بها سفن قوات خفر السواحل الصينية كانت متوافقة مع القانون”.

وحثّ جيانغ ” الجانب الياباني على التوقف فوراً عن جميع الأعمال الاستفزازية والتي تنتهك الحقوق في المياه ذات الصلة”، مضيفاً: إن خفر السواحل الصينية ستواصل تنفيذ عمليات حماية الحقوق وإنفاذ القانون في المياه المحيطة بجزر دياويوي، والدفاع عن سيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية بحزم.

ولكل من اليابان والصين مناطق اقتصادية متداخلة في بحر الصين الشرقي، ما يؤدي إلى نزاعات بينهما حول حقوق الصيد واستغلال الموارد البحرية.