مقررة أممية تندد بجرائم التعذيب والقتل التي ترتكبها إسرائيل بحق ‏الأسرى الفلسطينيين

جنيف-سانا‏

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أليس ‏جيل إدواردز، بالجرائم والانتهاكات الجسيمة وعمليات التعذيب ‏الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى ‏الفلسطينيين في معتقلاتها.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن إدواردز قولها في بيان لها اليوم ‏الثلاثاء: “إن الإجراءات والتدابير التعسفية الطارئة التي فرضها ‏الاحتلال منذ تشرين الأول عام 2023 عرضت المعتقلين ‏الفلسطينيين لشتى أنواع التعذيب والمعاملة المهينة، فضلاً عن ‏الاحتجاز التعسفي مع منع الاتصال بالعالم الخارجي”، مشيرةً إلى ‏أن الإفادات والشهادات المتواترة بأعدادها وقسوتها تؤكد الازدراء ‏التام من قبل سلطات الاحتلال لواجباتها الإنسانية والقانونية.‏

وأوضحت المقررة الأممية أنها جمعت معلومات وثقت عشرات ‏الحالات التي تعرضت لأشكال وحشية من التعذيب وسوء المعاملة ‏والاعتداءات الجسدية والنفسية، مبينةً أن الانتهاكات شملت الضرب ‏المبرح، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، والتجويع ‏الممنهج، وسوء التغذية الحاد.‏

وأعربت إدواردز عن قلقها البالغ إزاء مقتل 94 معتقلاً فلسطينياً ‏على الأقل داخل معتقلات الاحتلال منذ تشرين الأول 2023 دون ‏إجراء أي تحقيقات في ملابسات مقتلهم، لافتةً إلى أن تشريح ‏الجثامين في حالات كثيرة أظهر وجود كسور في الضلوع، ونزيف ‏جلدي، وجروح بليغة في الأعضاء الداخلية، وتمزقات في المعدة ‏نتيجة التعذيب المبرح.‏

وطالبت المقررة الأممية بفتح تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة ‏لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيرة في رسالة وجهتها إلى ‏سلطات الاحتلال إلى أن القضاء الإسرائيلي يتواطأ بشكل كامل ‏لحماية مرتكبي هذه الانتهاكات، حيث لم تؤدِ أي من الشكاوى البالغ ‏عددها 1680 والمقدمة ضد أجهزة استخبارات الاحتلال إلى أي ‏إدانة قضائية.‏

يشار إلى أن نادي الأسير الفلسطيني كشف في بيان له مؤخراً أن ‏سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في تشرين ‏الأول عام 2023 حوالي 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، ‏بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، وهي إحصائية لا ‏تشمل آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة، في ظل استمرار ‏الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي ‏القطاع، ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم ‏وظروفهم ‏الصحية والإنسانية.‏

