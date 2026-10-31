اتحادان طلابيان بفرنسا يدعوان إلى إغلاق الثانويات والجامعات احتجاجاً ‏على أوضاع التعليم

باريس-سانا

دعا اتحادان طلابيان فرنسيان إلى إغلاق المدارس الثانوية والجامعات يومَي الثلاثاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على أوضاع التعليم والمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم اتحاد طلاب فرنسا واتحاد طلاب المدارس الثانوية صابرين خرباش قولها، خلال مسيرة احتجاجية في باريس اليوم السبت: إن الاتحادين سيدعوان إلى إغلاق المؤسسات التعليمية يومَي الثلاثاء والخميس، تمهيداً للمشاركة في التظاهرة المقررة في الخامس من تشرين الثاني المقبل، والتي دعت إليها النقابات العمالية.

من جهته، قال رئيس اتحاد طلاب فرنسا رياض راني: إن الطلاب لا يطالبون بامتيازات، بل بظروف تضمن الكرامة وتوفّر بيئة مناسبة للدراسة، داعياً إلى وضع خطة وطنية لتحسين البنية التحتية والمباني التعليمية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 15 ألف شخص شاركوا في التظاهرات التي شهدتها البلاد اليوم، مشيرة إلى أن التحركات جرت بهدوء عام ومن دون حوادث تُذكر حتى الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بينما أوقفت الشرطة 27 شخصاً.

وتشهد فرنسا منذ منتصف أيلول الماضي احتجاجات بدأت في المدارس والجامعات قبل أن تمتد إلى مدن ومناطق عدة في البلاد، وانضم إليها محتجون من حركة “السترات الصفراء” وعدد من النقابات العمالية احتجاجاً على غلاء المعيشة، وتراجع الخدمات العامة والسياسات الاقتصادية للحكومة.