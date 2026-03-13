قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل وأصيب عدد من الأشخاص اليوم الجمعة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن طيران الاحتلال استهدف منزلاً في بر الياس في قضاء زحلة، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وجرح آخرين، كما قصف طريق الشعيتية في قضاء صور، وقرية عبا في قضاء النبطية، وسيارة في منطقة الجناح في بيروت، ما أدى لمقتل 3 أشخاص.

وشن طيران الاحتلال غارات على جسر الزرارية فوق نهر الليطاني، وعلى المنطقة الواقعة بين صديقين والرمادية، وسيارة إسعاف على جسر طيرفلسيه، وعلى مبنى سكني في الفوار بضاحية صيدا الشرقية، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ومنذ الثاني من الشهر الجاري يصعّد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، وذلك عقب استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن حصيلة ضحايا هذه الاعتداءات حتى الـ 12 من الشهر الجاري وصلت إلى 687 قتيلاً بينهم 98 طفلاً، و1774 جريحاً، بينهم 304 أطفال.