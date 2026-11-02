وزير الطوارئ: سنوات الحرب وتدمير البنية التحتية جعلا مواجهة كارثة السيول أكثر ‏صعوبة

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن سنوات الحرب التي شنها النظام ‏البائد وما رافقها من تدمير ممنهج للبنية التحتية، جعلت مواجهة الكوارث أكثر ‏صعوبة، مشيراً إلى أن السيول التي شهدتها البلاد خلفت معاناة في عدد من ‏المحافظات.‏

وقال الصالح في تصريح نشره عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم الإثنين: أهلي ‏السوريين، أعلم حجم المعاناة التي خلفتها السيول في عدد من المحافظات، مؤكداً أن ‏سنوات الحرب التي شنها النظام البائد وما رافقها من تدمير ممنهج للبنية التحتية جعلت ‏مواجهة هذه الكوارث أكثر صعوبة.‏

وأوضح الصالح أن الوزارة، رغم التحديات، بذلت كل ما تستطيع للوقوف إلى ‏جانب المواطنين، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، بدءاً من الإنذار المبكر ‏والاستجابة الطارئة، وصولاً إلى المناطق المتضررة وإزالة آثار السيول.‏

ولفت إلى أن السيول ضربت بوقت متزامن مساحة تجاوزت ثلث مساحة سوريا، ما ‏شكل تحدياً كبيراً أمام عمليات الاستجابة والوصول إلى المناطق المتضررة.‏

الوقوف إلى جانب المواطنين مسؤولية

وأشار الوزير الصالح إلى أن ما قدمته الفرق قد لا يكون كافياً، وأن هناك مواطنين ‏كانوا ينتظرون المساعدة ولم تصل إليهم بالسرعة التي يستحقونها، معرباً عن اعتذاره ‏لكل من شعر بالتقصير في تلبية احتياجاته.‏

وشهدت معظم المناطق السورية منذ عصر الثلاثاء وحتى فجر السبت الماضيين ‏أمطاراً غزيرة، وخاصة المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى لتشكل السيول ‏والفيضانات وقطع العديد من الطرق.‏