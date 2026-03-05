قطر: الهجمات الإيرانية على تركيا وأذربيجان تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة الدول

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بشدة محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي، ومطاراً في أذربيجان بمسيرات إيرانية، معتبرة هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ضمن سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتهورة، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم: إن استمرار إيران في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار، أمر بالغ الخطورة، وندعوها إلى الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وإلى تغليب مصلحة شعوب المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

وشددت الوزارة على تضامن دولة قطر الكامل مع تركيا وأذربيجان، ودعمها في كل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.