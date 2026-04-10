إصابة شاب فلسطيني واعتقال آخرين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني، واعتقل آخرون اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرماضين في الخليل وسط إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني في صدره، كما اعتقلت 3 فلسطينيين بعد اقتحام قريتي النبي إلياس وإماتين شمال وشرق قلقيلية.

وفي السياق نفسه، اقتحم مستوطنون منطقة الخطابة الواقعة بين قريتي بورين وعراق بورين جنوب نابلس، واعتدوا على أحد المنازل.

وكان قُتل شاب فلسطيني واعتقل آخرون، أمس الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية.

مصرع 123 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات تربة في سريلانكا
الكويت ومجلس التعاون الخليجي يرحبان بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة
زهران ممداني يفوز بمنصب رئيس بلدية نيويورك
رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني على عجبان ومنشآت حبشان الإماراتية
الأمم المتحدة: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك