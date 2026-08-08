هيئة التجارة البحرية البريطانية: مقذوف مجهول يستهدف سفينة قبالة سواحل عُمان

photo 2026 08 08 17 11 46 هيئة التجارة البحرية البريطانية: مقذوف مجهول يستهدف سفينة قبالة سواحل عُمان
مصدر الصورة_وكالة الأناضول

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم السبت، عن تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول الهوية أثناء إبحارها في المياه القريبة من مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وجاء في بيان للهيئة أن الحادث وقع على بعد 18 ميلاً بحرياً شرق مدينة خصب العُمانية، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة، إلا أن الطاقم تمكن من إخماده والسيطرة عليه بشكل كامل.

وأكد البيان الصادر أن السفينة وطاقمها بخير وفي وضع آمن، كما لم تسجل أي أضرار بيئية أو تسرب في المنطقة، في حين باشرت السلطات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

ودعت الهيئة جميع السفن المارة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ويأتي الحادث بعد فترة وجيزة من تعرض ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية لاعتداء إيراني بهجوم صاروخي مماثل في مضيق هرمز، مما يعكس حجم المخاطر المحدقة بسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية في بحر عُمان والخليج.

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