اليابان تطالب روسيا بالإفراج عن صحفي محتجز وتدعوها لسلام عادل في أوكرانيا

طوكيو-سانا

طالبت اليابان روسيا بالإفراج “الفوري” عن صحفي ياباني محتجز لديها، ودعتها إلى اتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كي”، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية اليابانية قولها في بيان: إن وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي طالب نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع عقد في مدينة أتلانتا الأمريكية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، بالإفراج الفوري عن مراسل صحيفة “هوكايدو شيمبون”، المحتجز في روسيا منذ 13 تشرين الأول، وضمان معاملته بصورة عادلة وإنسانية.

ووفق الخارجية اليابانية، تناول الاجتماع، وهو الأول بين وزيري الخارجية الياباني والروسي منذ خمس سنوات، عدداً من القضايا الخلافية بين البلدين، بينها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة إتوروفو في آب الماضي، وإقامة نصب تذكاري في مدينة خاباروفسك لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية: إن الاجتماع عقد بناءً على طلب اليابان، مشيرةً إلى أن استئناف الحوار الثنائي الكامل يتطلب تخلي طوكيو عما وصفته بالسياسة العدائية تجاه موسكو، في إشارة إلى العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتشهد العلاقات اليابانية الروسية توتراً مستمراً على خلفية الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن النزاع على الجزر الأربع المعروفة في اليابان باسم “الأراضي الشمالية”، والتي تسيطر عليها روسيا وتطالب طوكيو بالسيادة عليها، مؤكدةً أنها جزء من أراضيها واحتُلت بصورة غير قانونية عقب الحرب العالمية الثانية.