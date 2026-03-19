الكويت تندد بالاعتداءات الإيرانية على منشآت النفط السعودية

الكويت-سانا

أدانت الكويت بشدة اليوم الخميس، الاعتداءات الإيرانية على منشآت الطاقة في السعودية، مؤكدةً أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن استهداف مصفاة جنوب الرياض ومصفاة سامرف في ينبع، يمثل عدواناً سافراً على منشآت مدنية حيوية، وخرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشددت الخارجية الكويتية على رفض الكويت القاطع للممارسات الإيرانية التصعيدية، داعيةً طهران إلى التوقف الفوري عن استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، ومحذرةً من أن استمرار هذه الهجمات يشكل تهديداً خطيراً للدول وسلامة شعوبها.

وتتعرض دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها قطر والإمارات والسعودية والكويت، لاعتداءات متكررة بصواريخ ومسيرات إيرانية تستهدف منشآت حيوية، وبنى تحتية مدنية وخدمية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي فوق ميناء ينبع، وسقوط مسيّرة في مصفاة سامرف.