الجامعة العربية تندد بمخططات إرهابية استهدفت المغرب

القاهرة-سانا
ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الثلاثاء، بمخططات إرهابية كانت تستهدف أمن المملكة المغربية، مشيداً بنجاح المملكة في إحباطها.
وأكد فهمي، في بيان للجامعة على منصة إكس، أن استهداف المغرب أو المساس باستقراره يمثل اعتداءً مرفوضاً على أمن دولة عربية، مثنياً على يقظة الجهاز الأمني في المملكة الذي أحبط المخطط.
وأعرب الأمين العام للجامعة عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة المغربية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها الوطني، وصون سيادتها، وحماية مواطنيها ومؤسساتها من أي تهديدات إرهابية.
وأكد فهمي أهمية تعزيز التعاون العربي، وتكثيف التنسيق الأمني والقضائي، وتبادل المعلومات بين الدول العربية، من أجل تعزيز سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.
يشار إلى أن المغرب، أعلن أمس الإثنين، إحباط مخططات إرهابية “بالغة الخطورة”، كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، بناءً على معلومات استخبارية، وتمّ اعتقال عشرة إرهابيين كانوا يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي من تنظيم “داعش” في منطقة الساحل الإفريقي.