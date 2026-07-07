الجامعة العربية تندد بمخططات إرهابية استهدفت المغرب

القاهرة-سانا‏

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الثلاثاء، بمخططات ‏إرهابية كانت تستهدف أمن المملكة المغربية، مشيداً بنجاح المملكة في ‏إحباطها. ‏

وأكد فهمي، في بيان للجامعة على منصة إكس، أن استهداف المغرب أو ‏المساس باستقراره يمثل اعتداءً مرفوضاً على أمن دولة عربية، مثنياً على ‏يقظة الجهاز الأمني في المملكة الذي أحبط المخطط.‏

وأعرب الأمين العام للجامعة عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع ‏المملكة المغربية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على ‏أمنها الوطني، وصون سيادتها، وحماية مواطنيها ومؤسساتها من أي تهديدات ‏إرهابية.‏

وأكد فهمي أهمية تعزيز التعاون العربي، وتكثيف التنسيق الأمني والقضائي، ‏وتبادل المعلومات بين الدول العربية، من أجل تعزيز سبل مواجهة التنظيمات ‏الإرهابية بأشكالها كافة.‏

يشار إلى أن المغرب، أعلن أمس الإثنين، إحباط مخططات إرهابية “بالغة ‏الخطورة”، ‌‏كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام ‏العام وأمن ‌‏الأشخاص والممتلكات، بناءً على معلومات استخبارية، وتمّ ‏اعتقال عشرة إرهابيين ‌‏كانوا يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي من ‏تنظيم “داعش” في منطقة الساحل ‌‏الإفريقي.‏