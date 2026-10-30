مصرع ثلاثة أشخاص جراء تصادم مروحيتين في ولاية أوريغون الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم أمس الخميس، جراء تصادم مروحيتين في الجو قرب مطار ماكمينفيل البلدي جنوب غرب مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قولها: إن مروحية من طراز “روبنسون R22 ” اصطدمت بمروحية أخرى من طراز “إيرباص H125 “، ما أسفر عن مقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنهما.

وقال قائد شرطة مقاطعة يامهيل سام إليوت خلال مؤتمر صحفي: “إن فرق الطوارئ استجابت لبلاغات عن حادث تحطم على بعد عدة أميال شرق المطار، فيما واصلت الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الحادث”.

وأعلنت وزارة النقل في ولاية أوريغون إغلاق الطريق السريع الواقع على بعد نحو 1.6 كيلومتر غرب مدينة دايتون، إضافة إلى عدد من الطرق المحلية، دون تحديد موعد لإعادة فتحها، فيما دعا مكتب الشريف المدنيين إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

من جهتها، أوضحت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل أنهما سيجريان تحقيقاً لتحديد أسباب التصادم وملابساته، على أن يتولى المجلس الوطني مسؤولية التحقيق.

وذكرت مدرسة “جيري تريمبل هليكوبترز” للطيران، التي تتخذ من المطار مقراً لها، أن إحدى المروحيتين تابعتان لها، مؤكدة تعاونها مع السلطات المختصة في تأمين الموقع والمساعدة في تحديد أسباب الحادث، ومعربة عن تعازيها لأسر الضحايا والمتضررين.

وتُظهر صور نشرتها الشرطة مروحيتين محطمتين في أحد الحقول، إحداهما خضراء انقلبت على سقفها، والأخرى حمراء تناثرت أجزاؤها في الموقع.

وتقع مدينة ماكمينفيل على بعد نحو 56 كيلومتراً جنوب غرب بورتلاند، ويبلغ عدد سكانها قرابة 34 ألف نسمة.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت في السادس من أيلول الماضي مصرع خمسة أشخاص على الأقل في حادث تحطم طائرة ‏شحن تابعة لشركة “أمازون برايم إير” في مطار ميامي الدولي.