المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 4 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 ـ محاضرة بعنوان (خفايا سلوك الطفل)، تلقيها الأستاذة آلاء قصيباتي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 10:00صباحاً.

2 ـ محاضرة بعنوان (صناعة الطفل القارئ)، تلقيها الأستاذة بتول العسلي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 ـ ورشة بعنوان (مقدمة في لغة البرمجة بايثون)، بإشراف الأستاذين سامر بقلة وجهاد باكير، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

4ـ ورشة بعنوان (أنامل مبدعة)، تقدمها الأستاذة غفران سفر، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 3:00 عصراً، والساعة الـ 4:00 عصراً.

5ـ ورشة للأطفال بعنوان (الإعلامي الصغير)، بإشراف الأستاذة حنين خرسة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:00 عصراً.

6 ـ محاضرة بعنوان (الرياضيات علم ممتع)، يلقيها المهندس فايز فوق العادة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 ـ معرض بعنوان (لسان الضاد) بإشراف الأستاذين أحمد كمال وبشير بشير، تليه ندوة بعنوان (اليراع يتكلم العربية) بإشراف الدكتور إينال القائد والأستاذ أحمد كمال، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

8 ـ أمسية قصصية بعنوان ( أقلامنا أرواحنا)، يقدمها الأساتذة علا مكي ومؤمنة صالح وغيث الزين وملاك سلمان وبندر عرنوس وليمار سنجاب وعلي دلة ولين الخطيب ومحمد المحمد، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:30 عصراً.

9ـ عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “ألفين والسناجب” و”ملكة الثلج”، في صالة سينما كندي دمّر، الساعة الـ 5:00 مساءً.

10 ـ عرض أفلام “ولا كان عالبال”، و”مطلوب عائلياً”، و”سقوط الحوت”، و”فيريتي”، في سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

محاضرة بعنوان (السيرة النبوية)، تقدمها الأستاذة هدى الأحمد، في قاعة المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

حمص:

محاضرة بعنوان (تاريخ الكاريكاتير بين الجد والهزل)، يلقيها الأستاذ ياسر محمد السباعي، في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي في حمص، الساعة الـ 5:00 مساءً.

حماة:

1 ـ أصبوحة شعرية بعنوان (كالرياح بين جبلين)، يقدمها الدكاترة عبد المعين كتيل وممّدّوح الكردي ومصطفى بيطار وفهر تركاوي وغيث زودة، في مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 ـ عرض فيلم بعنوان (مؤسس الشركة)، في سينما سلمية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “مسحور” و”زووتوبيا 2″ و”ماركو”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

اللاذقية:

1 ـ ورشة عمل بعنوان (مهارات حياتية)، يقدمها مكتب ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ نشاط تفاعلي بعنوان (الكاتب الصغير)، تقدمه مكتبة الطفل، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 ـ عرض مسرحي بعنوان (الثقب الضوئي)، للمخرج المسرحي قيس زريقة، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 ـ لقاء ثقافي توعوي تفاعلي بعنوان (عِبرة تليق بي)، يقدمه كادر دائرة ثقافة الطفل، في مديرية الثقافة بحلب، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 ـ عرض أفلام “سقوط الحوت”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان عالبال”، و”لغة الحب”، و”الزواحف”، و”الدورة”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 ـ ورشة عمل بعنوان (من رفوف المكتبة تبدأ الحكاية)، يقدمها الأستاذ علي المحيمد، في المحطة الثقافية ببلدة الكسرة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 ـ ورشة عمل بعنوان (كورال إنشاد)، يقدمها الأستاذ نادر النكا، في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 ـ ورشة عمل بعنوان (نادي الفصاحة والخطابة المستوى 2)، تقدمها الآنسة هبة المحيمد، في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 ـ أمسية أدبية وشعرية ضمن فعاليات مهرجان الغرب الأدبي، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.