المفوضية الأوروبية تبحث استجابة جماعية للهجمات السيبرانية على أنظمة تبريد ‏المتاجر

بروكسل-سانا‏

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عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعات طارئة مع وكالات الأمن والشبكات المختصة، ‏لتقييم تداعيات موجة الهجمات السيبرانية التي استهدفت أنظمة تبريد المتاجر الكبرى ‏في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وبحث سبل تنسيق استجابة جماعية، وسط ‏تحذيرات من اتساع نطاق التهديدات التي تطال الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.‏

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه ‏قوله خلال مؤتمر صحفي: إن “التحركات الأوروبية شملت مسارين متزامنين لتبادل ‏المعلومات وتقييم حجم الأضرار، تضمنا تنسيقاً مكثفاً بين وكالات الاتحاد الأوروبي ‏المعنية بالأمن السيبراني وأزمات الاتصال.‏

وأوضح رينييه أن الاجتماع الأول خُصص لتنسيق جهود فرقة العمل المشتركة ووكالة ‏الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (‏ENISA‏) وجهاز الشرطة الأوروبية (‏Europol‏)، ‏إلى جانب الخدمات المعنية في المفوضية، فيما عُقد الاجتماع الثاني بالتنسيق مع ‏الشبكة الأوروبية لمنظمات الاتصال المعنية بأزمات الأمن السيبراني “CyCLONe”‌‏.‏

وأشار إلى أن الاجتماع جرى بمشاركة الدول الأعضاء والسلطات الوطنية بما في ذلك ‏تلك المتضررة من تلك الهجمات، بهدف تبادل المعلومات وتقييم أفضل السبل ‏للاستجابة الجماعية كون المسألة لا تقتصر على دولة عضو واحدة، بل تشمل عدة ‏دول.‏

وأشار رينييه إلى أن هذه الحوادث تُظهر مجدداً كيف يمكن للهجمات الإلكترونية ‏تعطيل الخدمات الأساسية والتأثير في الحياة اليومية للمواطنين، لافتاً إلى أن السلطات ‏الوطنية تتولى التحقيق في هذه الهجمات، وأن المفوضية على اتصال وثيق بها.‏

وكانت البنية التحتية لقطاع التجزئة في أوروبا شهدت مؤخراً موجة واسعة من ‏الهجمات السيبرانية استهدفت أنظمة التحكم في تبريد المتاجر الكبرى، وطالت عدداً من ‏الدول، بينها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والسويد ولوكسمبورغ وإستونيا، ما أدى إلى إتلاف ‏كميات كبيرة من المواد الغذائية المجمدة، وتكبيد الشركات خسائر مالية بملايين ‏اليوروهات.‏