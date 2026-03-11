الطاقة الدولية تعلن سحب 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية

باريس-سانا

أعلنت “وكالة الطاقة الدولية”، اليوم الأربعاء، سحب 400 مليون برميل من النفط في أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، وذلك بهدف ⁠خفض أسعار النفط الخام.

ونقلت رويترز عن المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول قوله: إنّ “التحديات التي نواجهها في سوق النفط غير مسبوقة من حيث الحجم”، مشيراً إلى أنّ “الدول الأعضاء الـ 32 في الوكالة استجابت بإجراء جماعي طارئ ذي حجم غير مسبوق، وصوّتت بالإجماع لمصلحة هذه الخطوة”.

وبحسب وكالة الطاقة فإن “مخزونات الطوارئ ستتاح للسوق خلال إطار زمني مناسب للظروف الوطنية لكلّ دولة عضو”.

وأشارت الوكالة إلى أنّ أعضاءها يمتلكون مخزونات طوارئ تزيد على 1.2 مليار برميل، إضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من مخزونات الصناعة المحتفظ بها بموجب التزام حكومي.

يذكر أنّ هذه المرة السادسة التي توافق فيها الوكالة على إفراج منسق لمخزونات النفط، بعد أن فعلت ذلك أعوام 1991 و2005 و2011 ومرتين في 2022.