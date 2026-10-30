اليونيفيل ترصد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب لبنان

بيروت-سانا

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف عدداً من المدن والقرى الجنوبية خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد وحتى الثلاثاء الماضيين.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن اليونيفيل قولها في بيان نشرته مساء أمس الخميس: “إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية شهدت تكثيفاً للقصف المدفعي وإطلاق قذائف الهاون”، مشيرة إلى أنها رصدت يوم الثلاثاء الماضي إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة القبة الحديدية بالقرب من مستوطنة المطلة.

وأضافت القوة الأممية أنها لاحظت استمرار تحليق الطائرات المسيّرة فوق مواقعها ودورياتها، فضلاً عن رصد مخاطر ناجمة عن وجود مواد متفجرة، من بينها مخزن ذخيرة غير محروس بالقرب من بلدة حولا، لافتة إلى إبلاغ الجيش اللبناني بهذا الأمر.

كما رصدت اليونيفيل، يوم الأربعاء الماضي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب بوابة إضافية بالقرب من بلدة العديسة، مشيرة إلى وقوع حوادث أثّرت على سلامة أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها.

وكانت “اليونيفيل” جدّدت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري التزامها بتحقيق السلام والاستقرار في ‏جنوب لبنان، مؤكدة أهمية الحوار والتعاون والعمل المشترك في دعم الأمن ومساعدة ‏المجتمعات المحلية على التعافي من آثار الأعمال العدائية.‏