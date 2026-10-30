الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: اليونيفيل ترصد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب لبنان
بحث
بحث
sana-logo-mobile

اليونيفيل ترصد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب لبنان

photo 2026 10 30 08 41 58 اليونيفيل ترصد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب لبنان
مركبات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في مرجعيون في جنوب لبنان-مرجعيون -Reuters

بيروت-سانا

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدف عدداً من المدن والقرى الجنوبية خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد وحتى الثلاثاء الماضيين.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن اليونيفيل قولها في بيان نشرته مساء أمس الخميس: “إن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية شهدت تكثيفاً للقصف المدفعي وإطلاق قذائف الهاون”، مشيرة إلى أنها رصدت يوم الثلاثاء الماضي إطلاق صاروخ اعتراضي من منظومة القبة الحديدية بالقرب من مستوطنة المطلة.

وأضافت القوة الأممية أنها لاحظت استمرار تحليق الطائرات المسيّرة فوق مواقعها ودورياتها، فضلاً عن رصد مخاطر ناجمة عن وجود مواد متفجرة، من بينها مخزن ذخيرة غير محروس بالقرب من بلدة حولا، لافتة إلى إبلاغ الجيش اللبناني بهذا الأمر.

كما رصدت اليونيفيل، يوم الأربعاء الماضي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب بوابة إضافية بالقرب من بلدة العديسة، مشيرة إلى وقوع حوادث أثّرت على سلامة أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها.

وكانت “اليونيفيل” جدّدت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري التزامها بتحقيق السلام والاستقرار في ‏جنوب لبنان، مؤكدة أهمية الحوار والتعاون والعمل المشترك في دعم الأمن ومساعدة ‏المجتمعات المحلية على التعافي من آثار الأعمال العدائية.‏

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال جنوب نابلس
البرهان: الجيش السوداني مصمم على دحر قوات الدعم السريع
ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3666 قتيلاً منذ 2 آذار
الجيش السوداني يسقط مسيّرة شمال كردفان
القوات الإماراتية تتصدى لـ 7 صواريخ باليستية و15 مسيرة إيرانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك