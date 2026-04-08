الإمارات تعلن التعامل مع حريق في منشأة حبشان للغاز بأبو ظبي

أبو ظبي-سانا

أعلنت حكومة إمارة أبو ظبي فجر اليوم الأربعاء، أنها تعاملت مع حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي في بيان على منصة إكس: “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز”.

ودعا الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وكان قتل شخص، وأُصيب أربعة آخرون يوم الجمعة الماضي جراء سقوط شظايا في منشآت حبشان، عقب تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية، وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء أمس أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات.

