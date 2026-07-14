أوسلو-سانا
أعلنت شركة ”ستولت نيلسن” النرويجية اليوم الثلاثاء، تعرض ناقلة شحن تابعة لها لهجوم في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان.
ونقلت رويترز عن الشركة قولها لصحيفة ”فينانسافيسن” الاقتصادية النرويجية اليومية: إن ناقلة المواد الكيميائية ”ستولت ماجنيزيم” تعرضت لانفجار جسم خارجي غير معروف، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات دون وقوع إصابات بشرية.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكدت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عُمان، في حين أعلنت دولة الإمارات استهداف ناقلتي النفط “مومباسا” و”الباهية” في الممر الملاحي الجنوبي لمضيق هرمز بصواريخ كروز إيرانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة “مومباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين.
تحذيرات ملاحية في أجواء الخليج
وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية اليوم الثلاثاء شركات الطيران بتجنّب التحليق فوق المجال الجوي لكلٍّ من البحرين والكويت وقطر والإمارات، إضافة إلى مياه خليج عُمان.
وتأتي هذه التوصية في إطار تقييم الوكالة للمخاطر المتزايدة على الطيران المدني، مع استمرار التوترات العسكرية في الأجواء والممرات البحرية المحيطة بالخليج العربي.
هجوم يستهدف ناقلة شحن نرويجية قبالة سواحل عمان
أوسلو-سانا