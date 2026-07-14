هجوم يستهدف ناقلة شحن نرويجية قبالة سواحل عمان

أوسلو-سانا‌‎

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أعلنت شركة ‌‎”‎ستولت نيلسن” ‎النرويجية اليوم الثلاثاء، ‏تعرض ناقلة شحن تابعة لها لهجوم في بحر العرب قبالة ‏سواحل سلطنة عمان.‎

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ونقلت رويترز عن الشركة قولها لصحيفة ‌‎”‎فينانسافيسن” ‎الاقتصادية النرويجية اليومية: إن ناقلة المواد الكيميائية ‌‎”‎ستولت ماجنيزيم” ‎تعرضت لانفجار جسم خارجي غير ‏معروف، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات ‏دون وقوع إصابات بشرية.



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكدت ‏في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعرض ‏ناقلة نفط لهجوم ‏صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة ‌‏عُمان، في حين أعلنت دولة الإمارات استهداف ناقلتي ‏النفط “مومباسا” و”الباهية” في الممر الملاحي ‌‏الجنوبي ‏لمضيق هرمز بصواريخ كروز إيرانية، ما أسفر عن ‏مقتل ‏أحد أفراد ‏طاقم الناقلة “مومباسا” من الجنسية الهندية، ‏وإصابة 8 آخرين.

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تحذيرات ملاحية في أجواء الخليج‎

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وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج ‏العربي ‏ومضيق هرمز، أوصت وكالة سلامة الطيران ‏الأوروبية اليوم الثلاثاء شركات الطيران بتجنّب التحليق ‏فوق المجال الجوي لكلٍّ من البحرين والكويت وقطر ‏والإمارات، إضافة إلى مياه خليج عُمان.

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وتأتي هذه التوصية في إطار تقييم الوكالة للمخاطر ‏المتزايدة على الطيران المدني، مع استمرار التوترات ‏العسكرية في الأجواء والممرات البحرية المحيطة ‏بالخليج العربي‎.‎