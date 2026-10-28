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أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية

أردوغان يبحث هاتفياً مع ترامب قضايا إقليمية وعالمية 860x482 1 أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب العلاقات الثنائية بين البلدين-أنقرة-سانا

أنقرة-سانا‏

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.‏

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية قولها في بيان: ‏إن أردوغان أكد مواصلة العمل على تطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة اللتين ‏ستحتفلان العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بينهما، وتسريع التعاون في ‏مختلف المجالات.‏

وأضاف البيان أن أردوغان أشار إلى أن تركيا، في إطار “تحالف مكة للدفاع المشترك”، ‏تتابع عن كثب التطورات في مضيق هرمز واليمن، وتبذل جهوداً لحل القضايا عبر ‏المسار الدبلوماسي.‏

وأكد أردوغان استعداد بلاده لدعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية الدبلوماسية بين روسيا ‏وأوكرانيا، وإنهاء الحرب عبر المفاوضات.‏
وترتبط تركيا والولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1927، وتعززت شراكتهما ‏الإستراتيجية بعد انضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» عام 1952، لتصبحا ‏شريكين في ملفات الأمن والدفاع والتجارة.‏

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