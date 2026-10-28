أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية

أنقرة-سانا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية قولها في بيان: إن أردوغان أكد مواصلة العمل على تطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة اللتين ستحتفلان العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بينهما، وتسريع التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف البيان أن أردوغان أشار إلى أن تركيا، في إطار “تحالف مكة للدفاع المشترك”، تتابع عن كثب التطورات في مضيق هرمز واليمن، وتبذل جهوداً لحل القضايا عبر المسار الدبلوماسي.
وأكد أردوغان استعداد بلاده لدعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، وإنهاء الحرب عبر المفاوضات.
وترتبط تركيا والولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية منذ عام 1927، وتعززت شراكتهما الإستراتيجية بعد انضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» عام 1952، لتصبحا شريكين في ملفات الأمن والدفاع والتجارة.